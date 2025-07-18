شكرا لقرائتكم خبر عن ماتت من الجوع.. وفاة طفلة عمرها عام ونصف لسوء التغذية فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مصدر طبي بمستشفى شهداء الأقصى، وفاة طفلة عمرها عام ونصف بسبب سوء التغذية في دير البلح وسط قطاع غزة المحاصر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر 2023، برا وبحرا وجوا.

بدورها، أفادت وزارة الصحة بغزة بأن أعداد غير مسبوقة من المواطنين تصل إلى أقسام الطوارئ بسبب الجوع في القطاع.

وفي سياق متصل، أكدت حركة حماس أن المجاعة التي يفرضها الاحتلال على قطاع غزة جريمة متعمدة ضد الإنسانية، ودعت الحركة - في بيان، اليوم الجمعة، إلى حراك شعبي ورسمي عاجل لوقف هذه الجريمة البشعة في غزة.

وأضافت: "بعد فشل الاحتلال في تحرير الأسرى بقوة لم يبق أمامهم سوى طريق الصفقة مع المقاومة وفق شروطها وإرادتها وبما يضمن كامل الحقوق الإنسانية والوطنية العادلة وعلى رأسها رفع الحصار وإنهاء سياسة التجويع الجماعي".

وكانت حركة حماس قد أشارت إلى أن توظيف حكومة الاحتلال للجوع والحرمان من المواد الأساسية للحياة في قطاع غزة، كإحدى أدوات الإبادة المتواصلة منذ أكثر من 21 شهرا يمثل إمعانا في ارتكاب أبشع الجرائم في العصر الحديث بحق الأطفال والمدنيين الأبرياء.

وخلفت حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، نحو 199 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.