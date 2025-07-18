الهيئة الوطنية تهيب بالمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ الالتزام بضوابط الدعاية

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تهيب الهيئة الوطنية للانتخابات، بكافة المترشحين بانتخابات مجلس الشيوخ، 2025، الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية الصادر بشأنها القرار رقم 17 لسنة 2025 .

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ، تبدأ من اليوم ولمدة 14 يوماً تنتهي الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق 31 من الشهر الجاري، لتبدأ بعدها فترة الصمت الانتخابي وفقاً للجدول الزمني الذي أعدته الهيئة.



وأعلنت الهيئة منذ قليل، القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ، برموزهم الانتخابية، والتي تضمنت 428 مرشحًا علي النظام الفردي منهم 186 مرشحًا مستقلا و 242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم، تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.