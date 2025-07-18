شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحى انتخابات مجلس الشيوخ.. ولمدة 14 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ، تبدأ من اليوم ولمدة 14 يوماً تنتهي الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس الموافق 31 من الشهر الجاري، لتبدأ بعدها فترة الصمت الانتخابي وفقاً للجدول الزمني الذي أعدته الهيئة.

وأعلنت الهيئة منذ قليل، القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ، برموزهم الانتخابية، والتي تضمنت 428 مرشحًا علي النظام الفردي منهم 186 مرشحًا مستقلا و 242 مرشحًا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم، تحت اسم القائمة الوطنية من أجل مصر.

وتهيب الهيئة الوطنية للانتخابات بكافة المترشحين الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية الصادر بشأنها القرار رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٥ .



