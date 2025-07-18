شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تقتل أطفال غزة بالجوع.. ارتفاع عدد شهداء سوء التغذية لـ69 طفلا والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المكتب الحكومي في قطاع غزة، ارتفع عدد الأطفال الذين توفوا بسبب سوء التغذية في قطاع غزة إلى 69 طفلاً، فيما بلغ عدد الوفيات الناتجة عن نقص الغذاء والدواء 620 مريضاً، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الكامل وغياب أي تدخل فعّال لوقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة.

وقال المكتب في بيان إن القطاع يمر عليه اليوم الجمعة، 139 يوماً على إغلاق الاحتلال التام لجميع معابر قطاع غزة، ومنع دخول(76,450) شاحنة مساعدات إنسانية ووقود.

وأشار إلى أنه تم استهداف (42) تكية طعام في إطار فرض سياسة التجويع، و(57) مركزاً لتوزيع المساعدات والغذاء، كما أنه استهد121 مرة لقوافل المساعدات والإرساليات الإنسانية.

وأكد أن عدد شهداء المساعدات بلغ 877 في (مصائد الموت) أو ما تُسمى "مراكز المساعدات الأمريكية-الإسرائيلية"، وأكثر من (5,666) مصابا، و42 مفقوداً، موضحا أن هناك (650,000) طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية والجوع ونقص الغذاء، و(12,500) مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج والغذاء، و(60,000) سيدة حامل مُعرَّضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية ولانعدام الغذاء.

وأدان بأشد العبارات هذه الجريمة المتواصلة، ونُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عنها، إلى جانب الدول المنخرطة في هذه الإبادة الجماعية بالصمت أو التواطؤ أو الدعم المباشر، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا، نُحملهم المسؤولية التاريخية تجاه هذه الكارثة الإنسانية المتصاعدة.

وطالب المجتمع الدولي ودول العالم الحر إلى التحرّك العاجل لوقف سياسة التجويع وإنقاذ ما تبقى من أرواح بريئة تُباد أمام مرأى ومسمع العالم، ونطالب بفتح المعابر وكسر الحصار وإدخال المساعدات بشكل فوري وعاجل.