شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار إصلاح كسر خط مياه لإعادة الحركة المرورية لمحور الأوتوستراد والان مع تفاصيل الخبر

تواصل شركة مياه الشرب بالقاهرة أعمال إصلاح كسر خط مياه 1000 ملم، بطريق الاوتوستراد بمطلع كوبرى حسب الله الكفراوي، والذي تسبب في وقف الحركة المرورية بهذا الجزء مع إجراء تحويلات مرورية لطرق بديلة.

وتأثرت عدة مناطق بالقاهرة بسبب كسر خط المياه حيث تسبب فى انقطاع خدمة مياه الشرب بعدة مناطق، كما قامت إدارة المرور بتحويلات مرورية لحين الانتهاء من عمليات الإصلاح وسط تواجد خدمات مرورية لمتابعة حركة السيارات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع هبوط أرضى بمحور الأوتوستراد بسبب تسرب مياه، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان للعمل على سحب الكثافات المرورية الناتجة عن الهبوط، وكذلك قيام سيارات الصرف بسحب المياه من الطريق مع القيام بعمليات إصلاح موقع الهبوط.

ويعمل رجال المرور على توجيه المركبات لطرق موازية لمحور الأوتوستراد، خلال العمل على إصلاح لموقع هبوط أرضى لمحور الأوتوستراد الناتج عن تسرب مياه باستخدام معدات ولوادر لحفر ورفع الرمال وإصلاح وتسوية موقع الهبوط، ويوجه رجال المرور القائدي السيارات لسلوك الطرق البديلة مثل كورنيش النيل أو المحاور الداخلية للمتجه من حلوان إلي المعادى، لتسهيل قيام عمال المحافظة والطرق والكبارى بإصلاح الهبوط حرصا على سلامة مرتادى الطريق.