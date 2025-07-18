شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الإمكانيات.. السكة الحديد تشغل عربات درجة ثانية مكيفة والكراسى متحركة والان مع تفاصيل الخبر

نشرت هيئة السكة الحديد فيديو خاص بعربات الدرجة الثانية المكيفة الفاخرة الموردة حديثا خلال التشغيل اليومي والتي تقدم مستويات خدمة مميزة لجمهور الركاب، والعربات مكيفة الهواء بها كراسي متحركة وليست ثابتة، و مخارج كهرباء وأجهزة USB.

تم بدء تشغيل خدمة العربات ذات الدرجة الثانية الفاخرة الجديدة على قطار1088 من الإسكندرية الى اسوان اعتبارا من يوم 5/9/2024 ونظرًا للأقبال الشديد على هذه العربات لما بها من وسائل راحة واجهزة تكييف حديثة ومخارج كهرباء وأجهزة usp ونظرًا لان هذا العربات جديدة فقد تم استبدال عدد (2) قطار بعربات درجة ثانية فاخرة والمشغولية على هذه القطارات وصلت 100%

وتتميز عربات الدرجة الثانية الروسية بالمقاعد المريحة، حيث تم تجهيزها بكراسي متحركة شبيهة لكراسي القطارات الأسباني وقطارات الـ VIP لتحقيق راحة أكبر للركاب، كما يضم كل كرسي طاولة لتناول الطعام عليها ومكان لحفظ الأوراق والمتعلقات الشخصية، بالإضافة إلى تجهيزها بدورات مياه بأحدث تصميم، حيث تختلف عربات الدرجة الأولى والثانية المكيفة عن عربات الروسي الدرجة الثالثة المكيفة، خاصة من حيث المقاعد.

ومن أكبر صفقات السكة الحديد، هو الاتفاق على توريد 1300 عربة قطار بين هيئة السكة الحديد وشركة جانز مافاج المجرية، للتحالف الروسي المجري، بقيمة مليار و16 مليونًا و50 ألف يورو، والتي تشمل عربات درجة أولى وأخرى ثانية ودرجة ثالثة.