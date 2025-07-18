شكرا لقرائتكم خبر عن الأسعار الجديدة لمنتجات الشرقية إيسترن كومبانى.. كليوباترا كينج سايز بـ 44 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني الأسعار الجديدة لمختلف أنواع السجائر بعد زيادتها ، وفق قانون ضريبة القيمة المضافة وبحسب ما أعلنته شعبة الدخان باتحاد الصناعات برئاسة إبراهيم إمبابي في بيان لها اليوم .

وجاءت الأسعار الجديدة للمستهلك كالتالي :

كليوباترا كينج سايز بـ 44 جنيها

كليوباترا سوفت كوين بـ 44 جنيها

كليوباترا بوكس44 جنيها

بوسطن / بلومنت 44 جنيها

مونديال أحمرّ ، أصفر ، سيلفر بـ 44 جنيها

مونديال سويتش منتول وبلو بيري بـ 44 جنيها

كليوباترا بلاك ليبول 44 جنيها

كليوباترا سوبر 44 جنيها

ماتوسيان سوبر 44 جنيها