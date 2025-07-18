شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام المساعد للجامعة العربية: موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية واضح على مدى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير حسين هنداوى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن موقف مصر قيادة وحكومة وشعبا الداعم للقضية الفلسطينية واضح على مدى التاريخ، ويمثل واقعية سياسية كبيرة فى إطار دور مصر المحورى فى المنطقة.

وقال هنداوى - فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش ملتقى عمان عاصمة للشباب العربى لعام 2025 الذي عقد مؤخرا بالأردن- إن الموقف المصرى لدعم الشعب الفلسطينى بشكل عام والشباب الفلسطيني بشكل خاص مهم جدا وكائن دائما على مدى التاريخ، موضحا أن هذا الموقف له أبعاد استراتيجية في ظل الصراعات والمواقف القائمة حاليا بالنسبة للقضية الفلسطينية.

وأضاف أن تأكيدات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي في كلمته خلال الملتقى على دعم الشباب الفلسطيني وقضيته، يؤكد قوة وصلابة الموقف المصري المعبر عن الدولة المصرية والشعب في دعمهما للقضية الفلسطينية والشباب الفلسطيني، مؤكدا أن مثل هذه المواقف تنعكس على صمود الشعب الفلسطيني واستمراره في أرضه ويمثل قوة للشباب الفلسطيني.

وبشأن رؤيته لسياسة الدولة المصرية الداعمة للشباب، أوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن سياسات الدولة المصرية في الواقع ‏مهمة جدا وبناءة فيما يخص قطاع الشباب والرياضة، مشيرا إلى أن مصر بلد عظيم وكبير جدا ويمتلك طاقات هائلة جدا وأثبت حضورا على المستوى العالمي في كل المجالات وليس الشبابية والرياضية فقط ، معربا عن فخره بهذه الإنجازات المصرية لأنها مكسب لكل العرب لأن مصر بلد محوري في العالم العربي.

وعن انعقاد ملتقى الشباب العربي وعمان عاصمة للشباب العربي لعام 2025 في الأردن في ظل التحديات الإقليمية، أشاد السفير حسين هنداوي، بقدرات الدولة الأردنية التي ظهرت في تنظيم هذا الملتقى العربي والدولي في ظل هذه الظروف والتحديات الإقليمية، مؤكدا أهمية انعقاد مثل هذه المؤتمرات والملتقيات الشبابية العربية في ظل هذه الظروف مما يعزز العمل العربي المشترك.

ولفت إلى أن هناك طاقات شبابية هائلة موجودة في عالمنا العربي كانت مجمدة أو مبعثره في بعد الأوقات وعلينا الآن أن نستغل هذه الطاقات العربية للمساهمة سواء في صناعة القرار وصناعة الواقع وتطوير المجتمعات وأيضا في صنع السلام والأمن على مستوى الإقليمي والعالمي.

وضرب السفير هنداوي مثلا بالشباب الفلسطيني الذي يمتلك كل هذه الطاقات ويواجه العدو الإسرائيلي خاصة في غزة وفي فلسطين عامة مما يعكس في الواقع الصمود الفلسطيني ضد الجوع والقهر، أمام جيش مدجج بالأسلحة والكراهية لكنه فاشل في السيطرة على أرض فلسطين لأن شعبها يعيش في أرضه ووطنهم ويدافع عن حقوقه وحريته وأيضا عن حقه في الحياة الكريمة.

وبشأن دور الجامعة العربية في دعم الشباب العربي، قال السفير هنداوي إن الجامعة العربية تلعب دورا محوريا في دعم الشباب العربي من خلال العديد من المبادرات والمؤتمرات، مشيرا إلى أن الجامعة تقوم بدور التنسيق الفعال بين الدول وبعضها البعض في إطار العمل العربي المشترك.

وشدد على ضرورة تطوير مثل هذه القطاعات الشبابية والرياضية البعيدة عن القطاعات السياسية أو العسكرية أو غيرها وهو ما تقوم به الجامعة حيث تعمل في مجالات هائلة مثل التعليم والرياضة والشباب والعلوم والطفولة وأيضا المرأة، مشيدا بالحرص العربي على أن تقوم الجامعة بدورها في إطار تطوير العمل العربي المشترك.