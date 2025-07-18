شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر يضرب محافظة سمنان الإيرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى الجمعة، 18 يوليو 2025 11:33 ص

ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر قرية أميرية في مدينة شاهرود التابعة لمحافظة سمنان شرقي العاصمة الإيرانية طهران. وأفاد مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران، أن الزلزال وقع عند الساعة 08:16 (بالتوقیت المحلي) بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر وعلى عمق 10 كيلومترات صباح الیوم الجمعة. وتم تحديد موقع ومركز الزلزال عند خط الطول 54:84 وخط العرض 36:54 في قرية أميرية بمدينة شاهرود التابعة لمحافظة سمنان شرق العاصمة طهران.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز