شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4 درجات يتبعه زلزالان آخران فى نابولى الإيطالية والان مع تفاصيل الخبر

ضرب زلزال قوى صباح اليوم الجمعة، كامبى فليجريتى غرب نابولى فى إيطاليا، الساعة 9:14 بتوقيت روما، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وكان مركز الزلزال، الذى بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر، فى البحر قبالة منطقة دازيو، في منتصف الطريق بين بوتسولي وبانيولي.

وفقًا للمعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين(INGV)، وقع الزلزال على عمق ثلاثة كيلومترات. أعقب الزلزال الذي وقع الساعة 9:14 صباحًا زلزالان آخران، كلاهما بقوة 1.5 درجة أحدهما الساعة 9:36 صباحًا والآخر الساعة 9:37 صباحًا.

يذكر أنه فى مارس الماضى، ضرب زلزال بلغت قوته 4.4 درجة على مقياس ريختر مدينة نابولى بجنوب إيطاليا وصف بأنه الأقوى منذ بداية العام الحالى.

وأوضح المعهد الايطالي للجيوفيزياء والبراكين - في بيان، أن الزلزال وقع على عمق نحو 2 كيلومتر في منطقة كامبي فليجريّ، وشعرت به جميع أحياء نابولي .

وأشارت قوات الدفاع المدني، إلى أن العديد من المواطنين تدفقوا إلى الشوارع خوفا من الهزة الأرضية، وتم الإبلاغ عن وقوع أضرار بعدد من المباني في منطقة كامبي فليجري، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات خطيرة.

وأصدرت السلطات المختصة قرارا بإغلاق المدارس وتفعيل مناطق الاستقبال.