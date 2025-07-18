شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تحتجز عدداً من النساء وأطفالهن فى حى الشيخ جراح بمدينة القدس والان مع تفاصيل الخبر

قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تحتجز عدداً من النساء وأطفالهن في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، دون أن تكشف عن أسباب الاحتجاز.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، تصعيدها الممنهج في سياسات الهدم والتهجير القسري بحق أبناء الشعب الفلسطيني بمدينة القدس، في إطار مخطط استيطاني شامل يستهدف تهويد المدينة وتغيير طابعها العربي والإسلامي والمسيحي.

بدورها قالت محافظة القدس إن سلطات الاحتلال قامت بهدم أكثر من 630 منشأة سكنية أو تجارية أو زراعية منذ 7 أكتوبر 2023، فيما بلغت حصيلة الهدم خلال النصف الأول من عام 2025 فقط نحو 190 منشأة، في تصعيد غير مسبوق يندرج ضمن خطة محكمة تهدف لتوسعة حدود بلدية الاحتلال وضم الكتل الاستيطانية المحيطة.

وحذرت المحافظة من أن هذه السياسات تصب في خدمة المشروع الاحتلالي المعروف بـ"القدس الكبرى"، والذي يسعى إلى فصل المدينة عن محيطها الفلسطيني، وفرض وقائع ديمغرافية وجغرافية جديدة على الأرض، عبر إنشاء شبكة من الطرق الاستيطانية لربط المستعمرات ببعضها البعض، خاصة في المنطقة الممتدة شرق القدس حتى الأغوار، في محاولة لاقتلاع التجمعات البدوية وعلى رأسها تجمع الخان الأحمر.

وجددت محافظة القدس تحذيرها من نوايا سلطات الاحتلال لإعادة ملف الخان الأحمر إلى الواجهة، والسعي لهدم التجمع بالكامل وتهجير سكانه، في خطوة خطيرة تمهد للسيطرة الكاملة على المنطقة الشرقية من المدينة وربط مستعمرة "معاليه أدوميم" ببقية المستعمرات داخل الضفة الغربية، حيث سمحت قبل عدة أشهر بإقامة بؤرة جديدة على التلة المقابلة لتجمع الخان الأحمر، ما ينذر بتجدد نوايا المستعمرين للاستيلاء على التجمع وتهجير سكانه.

ودعت محافظة القدس المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في وقف سياسات الهدم والتهجير القسري، التي ترقى إلى جرائم حرب وفق القانون الدولي.