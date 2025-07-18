شكرا لقرائتكم خبر عن جداول امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة جداول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025، لطلاب صفوف النقل بمراحلها المختلفة، بالإضافة إلى طلاب الشهادة الإعدادية، وذلك على النحو التالي:

























وجاءت مواعيد الامتحانات على النحو التالي:

- الصفوف الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي (نظام فصل واحد): خلال الفترة من 26 يوليو حتى 30 يوليو .

- الصف الثالث الابتدائي (عام، مكفوفين، صم وضعاف السمع): خلال الفترة من 26 حتى 28 يوليو 2025.

- الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي( عام ، مكفوفين، ضعاف السمع ) : خلال الفترة من 26 يوليو حتى 30 يوليو 2025.

ثانيًا: المرحلة الإعدادية

- الصفان الأول والثاني الإعدادي (عام، صم، مكفوفين، مهني): خلال الفترة من 26 يوليو حتى 31 يوليو 2025.

- شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية - عام، صم وضعاف السمع، مهني): خلال الفترة من 6 أغسطس حتى 12 أغسطس 2025.

ثالثًا: المرحلة الثانوية

- الصفان الأول والثاني الثانوي العام: خلال الفترة من 26 يوليو حتى 31 يوليو 2025.

- الصفان الأول والثاني الثانوي الفني (بأنواعه): خلال الفترة من 23 يوليو حتى 31 يوليو 2025.