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جداول امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية فى الجيزة

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  • جداول امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية فى الجيزة 7/15
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  • جداول امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية فى الجيزة 10/15
  • جداول امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية فى الجيزة 11/15
  • جداول امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية فى الجيزة 12/15
  • جداول امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية فى الجيزة 13/15
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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمد

الجمعة، 18 يوليو 2025 10:45 ص

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة جداول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025، لطلاب صفوف النقل بمراحلها المختلفة، بالإضافة إلى طلاب الشهادة الإعدادية، وذلك على النحو التالي:

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وجاءت مواعيد الامتحانات على النحو التالي:

أولًا: المرحلة الابتدائية

- الصفوف الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي (نظام فصل واحد): خلال الفترة من 26 يوليو حتى 30 يوليو .

- الصف الثالث الابتدائي (عام، مكفوفين، صم وضعاف السمع): خلال الفترة من 26 حتى 28 يوليو 2025.

- الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي( عام ، مكفوفين، ضعاف السمع ) : خلال الفترة من 26 يوليو حتى 30 يوليو 2025.

ثانيًا: المرحلة الإعدادية

- الصفان الأول والثاني الإعدادي (عام، صم، مكفوفين، مهني): خلال الفترة من 26 يوليو حتى 31 يوليو 2025.

- شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية - عام، صم وضعاف السمع، مهني): خلال الفترة من 6 أغسطس حتى 12 أغسطس 2025.

ثالثًا: المرحلة الثانوية

- الصفان الأول والثاني الثانوي العام: خلال الفترة من 26 يوليو حتى 31 يوليو 2025.

- الصفان الأول والثاني الثانوي الفني (بأنواعه): خلال الفترة من 23 يوليو حتى 31 يوليو 2025.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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