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شكرا لقرائتكم خبر عن جداول امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمدالجمعة، 18 يوليو 2025 10:45 ص
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة جداول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025، لطلاب صفوف النقل بمراحلها المختلفة، بالإضافة إلى طلاب الشهادة الإعدادية، وذلك على النحو التالي:
وجاءت مواعيد الامتحانات على النحو التالي:أولًا: المرحلة الابتدائية
- الصفوف الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي (نظام فصل واحد): خلال الفترة من 26 يوليو حتى 30 يوليو .
- الصف الثالث الابتدائي (عام، مكفوفين، صم وضعاف السمع): خلال الفترة من 26 حتى 28 يوليو 2025.
- الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي( عام ، مكفوفين، ضعاف السمع ) : خلال الفترة من 26 يوليو حتى 30 يوليو 2025.ثانيًا: المرحلة الإعدادية
- الصفان الأول والثاني الإعدادي (عام، صم، مكفوفين، مهني): خلال الفترة من 26 يوليو حتى 31 يوليو 2025.
- شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية - عام، صم وضعاف السمع، مهني): خلال الفترة من 6 أغسطس حتى 12 أغسطس 2025.ثالثًا: المرحلة الثانوية
- الصفان الأول والثاني الثانوي العام: خلال الفترة من 26 يوليو حتى 31 يوليو 2025.
- الصفان الأول والثاني الثانوي الفني (بأنواعه): خلال الفترة من 23 يوليو حتى 31 يوليو 2025.
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