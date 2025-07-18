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مواعيد قطارات المصيف بين القاهرة ومرسى مطروح والعكس

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مواعيد قطارات المصيف بين القاهرة ومرسى مطروح والعكس

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الجمعة، 18 يوليو 2025 06:00 ص

شغلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قطارات نوم وقطارات مكيفة بخط القاهرة / مرسى مطروح والعكس، وذلك فى إطار استعداد الهيئة لموسم الصيف وتنشيط السياحة الداخلية واستيعاب كثافة المصطافين المترددين على محافظة مرسى مطروح.

تم تشغيل قطار 1933 / 1934 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / مرسي مطروح يومياً ولحين صدور تعليمات أخرى حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:10 ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 07:00 صباح اليوم التالى .
    
تشغيل قطار 1935 / 1936 ( ثالثة مكيفة ) مرسى مطروح / القاهرة يومياً ولحين صدور تعليمات أخرى حيث يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 45: 13 ويصل محطة القاهرة الساعة 55: 20.

تشغيل قطار 773 / 772 ( نوم + ثانية أسبانى مكيف ) القاهرة / مرسى مطروح أيام ( السبت / الإثنين / الأربعاء ) من كل أسبوع و لحين صدور تعليمات أخرى حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:05 ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 05:40 صباح اليوم التالى.

تشغيل قطار 775 / 774 ( نوم + تانية أسبانى مكيف ) مرسى مطروح / القاهرة أيام ( الأحد / الثلاثاء / الخميس ) من كل أسبوع لحين صدور تعليمات أخرى حيث يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 22:30 ويصل محطة القاهرة الساعة 05:35 صباح اليوم التالى.

تشغيل قطار 773 / 772 ( أولى + ثانية أسبانى مكيف) القاهرة / مرسى مطروح أيام ( الأحد / الثلاثاء / الخميس ) من كل أسبوع و لحين صدور تعليمات أخرى حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:05 ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 05:40 صباح اليوم التالى.

تشغيل قطار 775 / 774 (أولى + ثانية أسبانى مكيف ) مرسى مطروح / القاهرة أيام ( الإثنين / الأربعاء / الجمعة ) من كل أسبوع ولحين صدور تعليمات أخرى حيث يقوم من محطة مرسى مطروح الساعة 22:30 ويصل محطة القاهرة الساعة 05:35 صباح اليوم التالى.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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