شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق قافلتين دعويتين بين الأزهر والأوقاف إلى الغربية وكفر الشيخ اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الجمعة الموافق 18 يوليو 2025، قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي الغربية وكفر الشيخ، وذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين المؤسستين، لنشر الفكر المستنير، وتعزيز القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع.

ويشارك في القافلتين (10) علماء، بواقع (5) من علماء الأزهر الشريف و(5) من علماء وزارة الأوقاف، حيث تُقام عدد من اللقاءات الدعوية والدروس العلمية والخطب الموحدة، التي تهدف إلى بيان يسر الشريعة، وترسيخ قيم التسامح والانتماء، ومواجهة الفكر المتطرف.

وتأتي هذه القوافل برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ و الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في إطار الدور التنويري الذي تضطلع به المؤسستان لخدمة المجتمع، وتأكيدًا على وحدة الصف الدعوي في مواجهة التحديات الفكرية.