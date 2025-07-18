شكرا لقرائتكم خبر عن الدفع بفرق الطوارئ ومعدات لإصلاح هبوط أرضى بمحور الأوتوستراد والان مع تفاصيل الخبر

دفعت شركة الصرف الصحي بفرق الطوارئ والمعدات اللازمة للقيام بعمليات إصلاح لموقع هبوط أرضى لمحور الأوتوستراد الناتج عن تسرب مياه، مما أدى الى إجراء عمليات غلق كلى لمحور حسب الله الكفراوى لحين انتهاء أعمال الإصلاح.

وقامت فرق الطوارئ بالبدء في أعمال الإصلاح وشفط المياه المحملة بالرمال داخل البئر، مع تأمين الموقع بالكامل ومنع اقتراب المواطنين حفاظاً على سلامتهم، بينما تم وضع علامات إرشادية وحواجز حديدية دون إعاقة الحركة المرورية.

كما يقوم رجال المرور بالعمل على توجيه المركبات لطرق موازية لمحور الاوتوستراد مثل كورنيش النيل أو المحاور الداخلية للمتجه من حلوان إلى المعادى، لتسهيل قيام عمال المحافظة والطرق والكبارى بإصلاح الهبوط حرصا على سلامة مرتادى الطريق.

وكانت الإدارة العامة لمرور القاهرة عيّنت الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامناً مع وجود وجود تسريب مياه بمطلع حسب الله الكفراوى من محور الأوتوستراد، وخشية حدوث هبوط أرضى بمسار المطلع، الأمر الذى يتطلب الغلق الكلى لمطلع محور حسب الله الكفراوى من محور الأوتوستراد، لتنفيذ أعمال الإصلاح، وسط انتشار الخدمات المرورية ولحين الانتهاء من الأعمال على أن تستكمل حركة المركبات بمحور الأوتوستراد فالمطالع والمنازل إتجاه محور حسب الله الكفراوى مرة أخرى.

وكان هبوط أرضى بمحور الأوتوستراد وقع بسبب تسرب مياه وقامت إدارة المرور بعمليات تحويلات مرورية لحين الانتهاء من عمليات الإصلاح وسط تواجد خدمات مرورية لمتابعة حركة السيارات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع هبوط أرضى بمحور الأوتوستراد بسبب تسرب مياه وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان للعمل على سحب الكثافات المرورية الناتجة عن الهبوط وكذلك قيام سيارات الصرف بسحب المياه من الطريق مع القيام بعمليات إصلاح موقع الهبوط.