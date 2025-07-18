شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: غرف متابعة لحركة السيارات لحين إصلاح هبوط أرضى بمحور الأوتوستراد والان مع تفاصيل الخبر

جهزت إدارة مرور القاهرة غرف عمليات ومتابعة لحركة المركبات لتوجيهها للطرق البديلة، لحين الانتهاء من إصلاح هبوط أرضى بمحور الأوتوستراد وسط انتشار الخدمات المرورية.

كما يقوم رجال المرور بالعمل على توجيه المركبات لطرق موازية لمحور الأوتوستراد مثل كورنيش النيل أو المحاور الداخلية للمتجه من حلوان إلى المعادى، لتسهيل قيام عمال المحافظة والطرق والكبارى بإصلاح الهبوط، حرصا على سلامة مرتادى الطريق.

وكانت الإدارة العامة لمرور القاهرة عيّنت الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامناً مع وجود وجود تسريب مياه بمطلع حسب الله الكفراوى من محور الأوتوستراد، وخشية حدوث هبوط أرضى بمسار المطلع، الأمر الذى يتطلب الغلق الكلى لمطلع محور حسب الله الكفراوى من محور الأوتوستراد، لتنفيذ أعمال الإصلاح، وسط انتشار الخدمات المرورية ولحين الانتهاء من الأعمال على أن تستكمل حركة المركبات بمحور الأوتوستراد المطالع والمنازل اتجاه محور حسب الله الكفراوى مرة أخرى.

وكان هبوط أرضى بمحور الأوتوستراد وقع بسبب تسرب مياه وقامت إدارة المرور بعمليات تحويلات مرورية لحين الانتهاء من عمليات الإصلاح وسط تواجد خدمات مرورية لمتابعة حركة السيارات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع هبوط أرضى بمحور الأوتوستراد بسبب تسرب مياه وعلى الفور انتقل رجال المرور الى المكان للعمل على سحب الكثافات المرورية الناتجة عن الهبوط، وكذلك قيام سيارات الصرف بسحب المياه من الطريق مع القيام بعمليات إصلاح موقع الهبوط.