شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج متميزة لدفعة EIS في شهادة البكالوريا الدولية لعام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مدرسة EIS التابعة لـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن النتائج المبهرة التي حققتها دفعة البكالوريا الدولية لعام 2025، حيث أظهرت الأرقام تفوقًا ملحوظًا يعكس مجهودات الطلاب والمعلمين طوال العام.

بلغ عدد الطلاب الحاصلين على درجات متميزة ما يلي: 3 طلاب حصلوا على 43 درجة من أصل 45، و2 من الطلاب حصلوا على 41 من أصل 45، و2 طلاب آخرين حصلوا على 40 درجة من أصل 45.



وبشكل عام، بلغت نسبة الطلاب الحاصلين على 40 درجة أو أكثر حوالي 12.7% من إجمالي عدد الطلاب، وهي نسبة تعكس مستوى أكاديميًا عاليًا.

أما نسبة الطلاب الحاصلين على 35 درجة فأكثر فقد وصلت إلى 34.5%، بينما بلغت نسبة من حصلوا على 30 درجة أو أكثر 74.5%، وهو ما يؤكد قوة الأداء العام للدفعة.

ووصلت نسبة الطلاب الذين حصلوا على 25 درجة أو أكثر إلى 92.7%، مما يعني أن الغالبية العظمى من الطلاب تمكنوا من اجتياز البرنامج بنجاح.جدير بالذكر أن متوسط نتائج المدرسة هذا العام بلغ 32.5 درجة، متفوقًا على المتوسط العالمي الذي بلغ 30.3 درجة.

ما هي شهادة البكالوريا الدولية (IB)؟

البكالوريا الدولية (IB Diploma Programme) هي واحدة من أقوى الشهادات الثانوية المعترف بها عالميًا، وتُدرس على مدار عامين. يشمل البرنامج 6 مواد أساسية يختارها الطالب من تخصصات مختلفة: اللغات، والعلوم، والرياضيات، والعلوم الإنسانية، والفنون. هذا إلى جانب 3 مكونات رئيسية إضافية وهي:

مادة التفكير المعرفي (TOK)

مقال بحثي موسع (EE)

أنشطة الخدمة والإبداع والرياضة (CAS)

كم عدد المواد التي يدرسها الطالب فى البكالوريا الدولية؟

الطالب يدرس 6 مواد أكاديمية، بالإضافة إلى 3 مكونات أساسية. كل مادة يمكن أن تكون بمستوى عالي (HL) أو مستوى قياسي (SL).

ما هو نظام الدرجات؟ وماذا يعني "من 45 درجة"؟

يتم تقييم الطالب على كل مادة بدرجة من 7، بإجمالي 42 درجة للمواد الست، بالإضافة إلى 3 درجات إضافية من المكونات الأساسية الثلاثة، ليكون الحد الأقصى للمجموع النهائي 45 درجة.

مميزات نظام البكالوريا الدولية:

معترف به في أفضل الجامعات العالمية والمحلية.

ينمّي مهارات البحث والتفكير النقدي والاستقلالية.

يركز على الأنشطة المجتمعية والتطوعية، وليس الجانب الأكاديمي فقط.

يؤهل الطلاب لتجربة جامعية أكثر نضجًا واستعدادًا.

كيف يتم الامتحان؟

يعتمد النظام على الامتحانات التحريرية النهائية في مايو من العام الأخير، بالإضافة إلى مكونات تقييم داخلي (مثل المشاريع، والعروض، والاختبارات داخل المدرسة)، يتم تصحيحها وتوثيقها من قبل منظمة البكالوريا الدولية نفسها لضمان الحيادية والجودة.