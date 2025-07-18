شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يفتتح معرض بازار القاهرة بمشاركة 120 عارضًا بحديقة الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

افتتح إبراهيم صابر محافظ القاهرة معرض "بازار القاهرة السادس" بحديقة الأزهر والذي تقيمه المحافظة في الفترة من 17 حتى 21 يوليو الجارى بمشاركة 120 عارضًا.



كما قام محافظ القاهرة خلال تفقده للمعرض بتكريم عدد من السيدات المنتجات من سكان المناطق الحضارية بديل المناطق غير الآمنة، والذين أنهوا برامج التأهيل المهنى على الحرف اليدوية، وعدد من المدربين المتطوعين، والمبادرات الهادفة لتأهيل المرأة والشباب على الصناعات الحرفية.

وأكد محافظ القاهرة على حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تقديم نموذج لاحتضان أجهزة الدولة لجهود المجتمع المدني بالتعاون مع المشروع الثقافي لمناطق الإسكان البديل بوزارة الثقافة ، وأجهزة المناطق بديل الأماكن غير الآمنة، من أجل تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين، وتحقيق التمكين الاقتصادي وفق رؤية مصر 2030 من خلال العديد من المبادرات مثل مبادرة معا نحو ريادة الأعمال، ومبادرة جودة الحياة، ومبادرة عيشيها صح .

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة تهدف إلى اقامة سلسلة من المعارض على مدار العام لدعم تسويق منتجات أصحاب المشروعات الصغيرة ، والمتوسطة، والأسر المنتجة ، وأصحاب الحرف اليدوية ، وصغار المنتجين لتحسين دخولهم وتحقيق الاستدامة .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة مستمرة في إقامة المنافذ ونشرها بجميع أحياء العاصمة ، لافتًا إلى أن البازار يقدم مستلزمات الأسرة المتنوعة بأسعار تنافسية، كما يضم البازار عدد كبير من الحرفيين المتخصصين في المنتجات اليدوية .

رافق محافظ القاهرة فى جولته ، اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وم. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وعدد من قيادات المحافظة.