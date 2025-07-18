شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: جهود دبلوماسية لوقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” غدا فى العدد المطبوع مجموعة من التغطيات والأخبار الهامة على رأسها" جهود دبلوماسية لوقف إطلاق النار فى غزة.. عشرات الشهداء فى استهداف إسرائيلى للفلسطينيني.. و"الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس" تدين قصف كنيسة اللاتين بالقطاع".



اقرأ فى العدد غدا

- اليوم.. انطلاق مهرجان العلمين الجديدة.. فعاليات متنوعة تبدأ بسهرة غنائية ضخمة لأنغام.. الكينج والهضبة و"كايروكى" أبرز المشاركين.. فنانون يشاركون لأول مرة.. والنسخة الثالثة من المهرجان تراعى كل الأذواق



- أكرم القصاص يكتب: "دين محمد صلاح" ”الخليج 365” ومهنية بوستات ناقصة!



- نائب رئيس حزب المؤتمر: القائمة الوطنية دعمت استقرار الدولة وخلقت مناخا للتوافق السياسى.. رضا فرحات: "المؤتمر" يراهن على الشباب والمرأة ويخوض الانتخابات بخطة دعائية متوازنة

- جوعى وعطشى.. المجاعة تحصد أرواح أطفال غزة.. سوء التغذية وشح الحليب يؤثران على البنية الجسدية للأطفال



- تصعيد فى سوريا.. إسرائيل تقصف دمشق والسويداء ودرعا.. عشرات القتلى والجرحى من المدنيين والأمن.. الجيش السورى ينسحب من السويداء.. والدروز يعلنون الحداد العام

- الجانب المظلم لجمعيات التمويل متناهى الصغر.. ”الخليج 365” تخوض مغامرة داخل مافيا القروض.. شيكات على بياض وفوائد تنتهى بحبس الضحايا.. وتسريب بيانات العملاء



- كنترولات الثانوية العامة تقترب من انتهاء التصحيح وبدء المراجعة.. "التعليم": تدقيق النتائج للتأكد من حصول كل طالب على حقه.. ومصادر: مؤشرات النجاح مطمئنة

- "الإسكان" تطرح المرحلة الثانية من "سكن لكل المصريين 7".. شريف الشربينى: تقسيم الطرح لـ3 كراسات شروط للتيسير على المواطنين



- رئيس الوزراء يفتتح مجمع الشهر العقارى والتوثيق فى العلمين الجديدة

- وزيرة التخطيط تشهد تسليم 1000 طرف صناعى لمصابى الألغام فى مطروح



- لأول مرة منذ 30 سنة.. "النقل" تنشئ خطوط سكك حديدية جديدة

- القاهرة تبدأ إنشاء اتحاد شاغلين لشوارع وسط البلد وخان الخليلى