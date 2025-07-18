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شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: جهود دبلوماسية لوقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” غدا فى العدد المطبوع مجموعة من التغطيات والأخبار الهامة على رأسها" جهود دبلوماسية لوقف إطلاق النار فى غزة.. عشرات الشهداء فى استهداف إسرائيلى للفلسطينيني.. و"الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس" تدين قصف كنيسة اللاتين بالقطاع".
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- نائب رئيس حزب المؤتمر: القائمة الوطنية دعمت استقرار الدولة وخلقت مناخا للتوافق السياسى.. رضا فرحات: "المؤتمر" يراهن على الشباب والمرأة ويخوض الانتخابات بخطة دعائية متوازنة
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