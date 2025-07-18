شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية بمصر تنعى شهداء كنيسة العائلة المقدسة فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

نعت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، شهداء كنيسة العائلة المقدسة اللاتينية بمدينة غزة، الذين راحوا ضحية قصف استهدف محيط الكنيسة في ظل العدوان المتواصل على القطاع.

وأكدت الكنيسة الكاثوليكية في بيان رسمي صادر اليوم، تضامنها الكامل مع الأسر المفجوعة، وصلاة الكنيسة من أجل أن يمنحهم الله الصبر والرجاء، وأن يهب الشفاء العاجل للمصابين والجرحى.

وقدم غبطة البطريرك إبراهيم إسحق تعازيه باسم الكنيسة الكاثوليكية بمصر إلى غبطة الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين، في هذا المصاب الجلل، مؤكدًا وحدة الكنائس في الشرق الأوسط في وجه العنف والمعاناة، كما جددت الكنيسة دعمها لمواقف قداسة البابا فرنسيس، الذي دعا مرارًا إلى وقف إطلاق النار الفوري وفتح ممرات إنسانية لسكان غزة.

وجاء في البيان: "نصلي جميعًا إلى المسيح القائم، وملك السلام، أن يملأ العالم بنوره وسلامه، وأن يضع حدًا للدماء في الشرق الأوسط وكافة أنحاء العالم".

ويُعد هذا البيان موقفًا واضحًا من الكنيسة الكاثوليكية المصرية تجاه ما يتعرض له المدنيون من مختلف الطوائف في قطاع غزة، لاسيما المسيحيين، الذين استهدفت كنائسهم ومنازلهم في الأحداث الأخيرة.