شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد عمال الجيزة أمينا للعمال عن حزب الجيهة الوطنية بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة محمد كامل أحمد رئيس نقابة النقل العام امانة العمال بحزب الجبهة الوطنية عن محافظة الجيزة، وذلك نظرا لخبرته الواسعة التى تمتد لأكثر من 25 عاما فى مجالات العمل والعمال.

ويعد من أحد الأوائل الذين تبنوا سياسات نقابية عمالية ذات مخرجات طيبة عملت على تحقيق التوازن بين اطراف الإنتاج مما كان له اكبر الاثر فى دوران محركات الاقتصاد الوطنى.

وأعرب أعضاء التنظيم النقابى عامة والجيزة خاصة عن سعادتهم بتولى محمد كامل منصب امين العمال بمحافظة الجيزة بحزب الجبهه الوطنيه لخبراته الواسعة وإنجازاته البارزة فى مجال العمل على كافة المستويات المحلية والعربية والدولية التى تضعه فى موقع متميز يؤهله للقيادة نحو مرحلة جديدة من العمل الحزبى.

وقبل انضمامه إلى العمل الحزبى شغل عدة مناصب عمالية منها: رئيس اللجنة النقابية لعمال النقل العام غرب القاهرة بمحافظة الجيزة، رئيس النقابة العامه للعاملين بالنقل العام، رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال محاقظه الجيزة، عضو الاتحاد الدولى للنقل، وشارك فى العديد من المؤتمرات العماليه الدوليه والمحلية.