شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يُثمن اختيار شركة أركيوس لمصر كنقطة انطلاق لأعمالها فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

التقى اليوم المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ناصر اليافعي الرئيس التنفيذي لشركة أركيوس للطاقة، وذلك بحضور المهندس يس محمد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والسيد إيهاب سامي المدير التنفيذي للعمليات بشركة أركيوس، والسيدة كاترينا بابالكسندري المدير التنفيذي للشئون المالية.



أثنى المهندس كريم بدوي على اختيار شركة أركيوس لمصر كي تكون نقطة انطلاقها في المنطقة، وأبدى رغبة مصر في عمل مشروعات إستراتيجية مع الشركة، لتعزيز التعاون بين مصر والإمارات خصوصاً في قطاع البترول والغاز. كما أشار الوزير إلى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لأنشطة قطاع البترول والغاز والتوجيه الدائم بدعم المستثمرين والتعامل بكل مرونة وشفافية.

من جانبه، أشاد ناصر اليافعي بجهود مصر ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية في تأمين إمدادات الطاقة، وقال إن أركيوس لديها الرغبة والالتزام بالاستثمار في سوق الطاقة المصري وعمل مشروعات استراتيجية طويلة الأجل تعكس متانة العلاقات بين الشقيقتين مصر والإمارات، مؤكداً أن المباحثات مع الجانب المصري بناءةً وتبشر بتحقيق المصلحة المشتركة لجميع الطراف، في ظل وجود خطط طموحة للشركة في مناطق عملها بمصر.



وتجدر الإشارة إلى أن أركيوس للطاقة تعد شركة مشتركة بين شركتي بي بي البريطانية وأدنوك الإماراتية، وتسعى للتوسع فى مختلف مشروعات الغاز فى مصر كخطوة أولى ومن ثم منطقة شرق المتوسط.



