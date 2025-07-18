شكرا لقرائتكم خبر عن المفتى يدين العدوان الإسرائيلي على سوريا ويدعو السوريين إلى التمسك بوحدة الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بأشد العبارات، العدوانَ الإسرائيليَّ الذي استهدف الأراضي السورية، في تصعيدٍ جديدٍ يعكس الوجه الحقيقي للاحتلال، ونيته المبيتة لزعزعة أمن المنطقة واستقرارها، عبر ممارسات استفزازية متكررة، تتجاهل القوانين والمواثيق الدولية، وتدفع بالأوضاع نحو مزيد من التوتر والدمار.

وأكد المفتي أن هذا الاعتداء ليس معزولًا عن سياق أوسع يسعى فيه الكيان الصهيوني إلى استثمار النزاعات الداخلية ومحاولات التأجيج الطائفي لتحقيق مصالح استعمارية مشبوهة، تقوّض وحدة الدول وتفتح الباب واسعًا أمام مشاريع التفتيت والهيمنة.

ودعا مفتي الجمهورية أبناء الشعب السوري الشقيق، بكل مكوناته وطوائفه، إلى التحلي بالوعي والحكمة، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، والحذر من الوقوع في مصائد الفتنة التي يسعى العدو إلى بثها بين الصفوف، لضرب النسيج الوطني من داخله، وإضعاف القدرة الجماعية على الصمود والمواجهة.

هذا وتضرع المفتي إلى الله العلي القدير أن يُلهم الشعب السوري الشقيق الحكمة والثبات، وأن يُنجّيهم من شرور الفتن ومكر الأعداء، وأن يحفظ وطنهم من التمزق والضياع، ويهيئ لهم أسباب الأمن والسلم، ويجعل لهم من المحنة مخرجًا، ومن الشدة فرجًا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.