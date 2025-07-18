شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء المصرية تستقبل وفد منظمة الصحة العالمية لمراجعة تطور آليات العمل والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت هيئة الدواء المصرية، وفد منظمة الصحة العالمية، الذي قام بزيارة رسمية للهيئة لمدة ثلاثة أيام، وذلك لمراجعة تطور آليات وإجراءات العمل، وكذلك تقديم المشورة والتدريب على الإجراءات القياسية وفقًا لقواعد المنظمة في نطاق اليقظة الدوائية في مجال اللقاحات؛ استعدادًا لسعي الهيئة نحو الحصول على مستوى النضج الرابع ML4 في مجال اللقاحات.

ويتضمن برنامج الوفد زيارة ميدانية لعدد من الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية؛ لمراجعة نظام ترصد الآثار الجانبية للطعوم بعد التطعيم والذي يُعد هذا النظام ضمن إجراءات عملية التقييم المعيارية الرسمية حسب تقييم أداة التقييم المعياري العالمية (GBT) التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وحيث تعتمد عملية التقييم المعياري لمنظمة الصحة العالمية على أكثر من 250 مؤشرًا باستخدام أداة GBT، كذلك المشاركة في ختام ورشة العمل الخاصة بالتدريب على منهجية تقييم السببية للآثار الجانبية التي تلي التطعيمات، وذلك بحضور ممثلي هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة والسكان.

استقبل الوفد د. يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون الإعلام ودعم الاستثمار والمشرف على الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، والدكتورة داليا أبو حسين مدير الإدارة العامة لتوكيد الجودة.

كان على رأس وفد المنظمة، الدكتورة هدى لانجر، المستشارة الإقليمية للوصول إلى الأدوية والتقنيات الصحية ، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط (EMRO)، منظمة الصحة العالمية، والدكتور مادهفا بالاكرشنان، مسؤول طبي، وحدة اليقظة للقاحات، المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية (جنيف)، والدكتورة أولغا راسوخينا، استشارية منظمة الصحة العالمية في مجال اليقظة الدوائية، الدكتورة منى معروف، مسئول المستحضرات الطبية والصيدلية بمنظمة الصحة العالمية مكتب مصر.

حضر الزيارة من هيئة الدواء المصرية، الدكتورة مها محمد احمد، مدير الإدارة العامة لليقظة الصيدلية بالإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، وبعض ممثلي الهيئة، كما حضر الزيارة من وزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور هشام مجدي، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة، والدكتورة فاطمة مرزوق، مدير البرنامج الموسع للتطعيمات.

يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية المستمر على تطوير منظومة العمل الرقابي بها وهو ما سيساهم في تحقيق الأمن الدوائي المصري، ويضمن توافر مستحضرات دوائية بجودة وفاعلية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأيضا في جعل مصر قبلة للتصنيع الدوائي بقارة أفريقيا، والمنطقة العربية، وإقليم الشرق الأوسط.