شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أرضى بمحور الأوتوستراد يتسبب فى كثافات مرورية للسيارات والان مع تفاصيل الخبر

وقع هبوط أرضى بمحور الأوتوستراد بسبب تسرب مياه وقامت إدارة المرور بعمليات تحويلات مرورية لحين الانتهاء من عمليات الإصلاح وسط تواجد خدمات مرورية لمتابعة حركة السيارات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع هبوط أرضى بمحور الأوتوستراد بسبب تسرب مياه، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان للعمل على سحب الكثافات المرورية الناتجة عن الهبوط، وكذلك قيام سيارات الصرف بسحب المياه من الطريق مع القيام بعمليات إصلاح موقع الهبوط.