شكرا لقرائتكم خبر عن بن غفير يحرض نتنياهو على الانسحاب من المفاوضات وإصدار تعليمات باحتلال غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلى إيتمار بن غفير رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى وقف المفاوضات وإصدار التعليمات اللازمة لاحتلال غزة بالكامل وتشجيع الهجرة والاستيطان.

وأكد بن غفير: "الانسحاب من محور موراج خطأ جسيم وأدعو نتنياهو إلى التراجع عنه".

وكشف إعلام إسرائيلي، أن وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير، اتهما الجيش خلال الاجتماع الأمني بعدم تنفيذ تعليمات القيادة السياسية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف إعلام إسرائيلي، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب في الاجتماع الأمني تحضير خطة إجلاء سكان غزة نحو الجنوب قبل عودته من واشنطن.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار.