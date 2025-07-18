شكرا لقرائتكم خبر عن عناوين 16 مأمورية شهر عقارى بالمدن الجديدة ألغت النظام الورقى لتسهيل التسجيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة العدل الاستغناء الكامل عن النظام الورقى، فى 16 مأمورية شهر تجمع عمرانى جديد بالمدن العمرانية، وذلك عقب إطلاق منظومة الربط والتكامل بين وزارة العدل ممثلة فى "مصلحة الشهر العقارى والتوثيق" ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتستهدف منظومة الربط الاستغناء الكامل عن النظام الورقى من خلال ربط تطبيق مأموريات الشهر العقارى بالمجتمعات العمرانية بتطبيق خدمات المواطنين بأجهزة المدن العمرانية الجديدة عن طريق المحول الرقمى الحكومى G2G باستدعاء كافة البيانات النصية والرقمية والمساحية وبيانات التراخيص الخاصة ببيانات الأراضى والعقارات والوحدات بالمجتمعات العمرانية الجديدة المطلوبة لشهر المحررات وفقا لأحكام القانون وذلك تيسيراً على المواطنين.

وتختص هذه المأموريات بشهر كافة التصرفات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المترتبة والمتعلقة بالأراضى والمنشآت والوحدات التى تقع فى دائرة اختصاصها بكافة مكوناتها الإدارية.

وحصلت الخليج 365 على عناوين المأموريات الـ16 تفصيلا للتيسير على المواطنين وسهولة الوصول إليها المأموريات الـ (16) المتواجدة بالمدن الجديدة:

1. (العلمين الجديدة): مرسى مطروح - مبنى بالمدينة التراثية جوار جهاز المدينة ومسجد مالك الملك.

2. (العاصمة الإدارية الجديدة ): القاهرة - مبنى رقم (27 – MU - D8) بالحى السكنى R3 العاصمة الادارية الجديدة.

3. (القرى السياحية بمارينا العلمين): مرسى مطروح - المحل رقم 1 بالسوق التجارى بالمنطقة الأولى بمنطقة الشانزليزيه.

4. (المنطقة الشمالية بالقاهرة الجديدة): القاهرة – بنادى مدينة الرحاب.

5. (السادس من أكتوبر): الجيزة – عدد 4 وحدات بالدور الأول بالمركز التكنولوجى بجهاز مدينة 6 أكتوبر.

6. (الشيخ زايد): الجيزة – وحدة رقم 61 مجاورة 3 الحى 13.

7. (العاشر من رمضان): الشرقية - قطعة أرض رقم 2/4 المجاورة 15 أرض مقام عليها حضانة.

8. (الفيوم الجديدة): الفيوم - مبنى دور واحد بمنطقة ابنى بيتك. الخدمات الاقليمية.

9. (بنى سويف الجديدة): بنى سويف – عدد أربع مكاتب إدارية بالدور الأول بالسوق التجارى ع إسكان الاجتماعى بمنطقة ال 77 فدان.

10. ( أسيوط الجديدة): أسيوط – عدد 8 وحدات بالسوق التجارى منطقة ابنى بيتك.

11. (سوهاج الجديدة): سوهاج – الوحدات (3، 4) بالعمارة رقم 2 الإسكان الحر بالحى الأول.

12. (النوبارية الجديدة): البحيرة – الوحدات أرقام 1 و2 و3 و4 مدخل ب مجمع المصالح الحكومية النوبارية الجديدة.

13. (أخميم الجديدة): سوهاج – المبنى التجارى الإدارى منطقة خدمات شمال المدينة.

14. (دمياط الجديدة): دمياط – مبنى ملحق بجهاز مدينة دمياط الجديدة.

15. (أسوان الجديدة): أسوان – عدد 5 مكاتب إدارية بالمركز التجارى بمدينة أسوان الجديدة.

16. ( الصالحية الجديدة): الشرقية – الوحدات أرقام 5 و6 و7 و8 بالدور الأول بالسوق التجارى بالمجاورة السادسة.

كما يمكن لأى مواطن الدخول إلى الصفحة الخاصة بالخدمة من خلال الرابط التالي:

https://moj.gov.eg/ar/News/Pages/2025/20250717.aspx

أو من خلال مسح رمز الوصول السريع الآتي:

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