شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: الرئيس النيجيرى السابق "محمدو بوهاري" كرّس حياته فى خدمة بلاده والان مع تفاصيل الخبر

وجّه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية عزاء إلى الرئيس النيجيري بولا تينوبو، أعرب فيها عن خالص مواساته وصادق تعازيه في وفاة الرئيس النيجيري السابق محمدو بوهاري.

وكتب الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:"أتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أخي فخامة الرئيس "بولا أحمد تينوبو" رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، وإلى شعب وحكومة نيجيريا الشقيقة، في وفاة الرئيس السابق "محمدو بوهاري"، الذي كرس حياته في خدمة بلاده، وندعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أسرته والشعب النيجيري الصبر والسلوان".