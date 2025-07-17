شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تنهى وجودها العسكرى فى السنغال بعد 65 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب)، أن فرنسا سلمت رسميًا آخر قاعدتين عسكريتين لها فى السنغال، منهية بذلك أكثر من ستة عقود من الوجود العسكرى الفرنسى فى البلاد.

وتأتى هذه الخطوة فى إطار إعادة صياغة السياسة العسكرية الفرنسية فى القارة الإفريقية، خاصة بعد تزايد الضغط الشعبى والرسمى فى عدد من الدول الإفريقية لإنهاء الوجود العسكرى الأجنبى، لا سيما الفرنسى، والذى ظل قائمًا منذ الاستعمار وحتى اليوم.

وكانت السنغال من بين الدول التى استضافت قواعد عسكرية فرنسية بعد استقلالها، ضمن اتفاقات دفاعية ثنائية، إلا أن الحكومة السنغالية بدأت مؤخرًا التفاوض على تقليص هذا الوجود.

وينظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من إعادة التمركز الفرنسى فى إفريقيا، بعدما واجهت باريس تراجعًا فى نفوذها العسكرى والسياسى بعدد من دول الساحل وغرب إفريقيا.