شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع نسب التنفيذ بمصنع شبرامنت لمعالجة وتدوير المخلفات الصلبة والان مع تفاصيل الخبر

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نسب التنفيذ بمصنع شبرامنت لمعالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة، والذى يتم إنشاؤه بتكلفة تُقدّر بـ495 مليون جنيه، وذلك فى إطار جهود الدولة للتحول نحو الإدارة الرشيدة للمخلفات وتعظيم الاستفادة منها باعتبارها أحد الموارد الاقتصادية.

وأشار المحافظ إلى أن المصنع مقام على مساحة 17.8 فدان بطاقة تصميمية تبلغ 640 طنًا يوميًّا، مؤكدًا أنه يتم إنشاؤه بمنطقة شبرامنت لتحقيق التكامل مع خلايا الدفن الصحى الآمن المحيطة بالموقع، بما يسهم فى تقليل تكاليف النقل، وإنشاء مجمع متكامل لنقل وتدوير والتخلص النهائى الآمن للمخلفات.

واطلع المحافظ خلال الجولة على نسب التنفيذ والجدول الزمنى للأعمال، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من الأعمال الإنشائية خلال شهر سبتمبر المقبل، على أن تبدأ أعمال التجهيز للتشغيل التجريبى بنهاية العام الجاري.

وأكد أن المشروع يمثل نقلة نوعية فى إدارة المخلفات بمحافظة الجيزة، وسيسهم بشكل كبير فى تحسين مستوى النظافة العامة، وتقليل الآثار البيئية الضارة، وخلق فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو بناء منظومة متكاملة ومستدامة لإدارة النفايات الصلبة.

رافق المحافظ خلال جولته هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد مرعى السكرتير العام المساعد، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، واللواء محمد الضبيعى رئيس هيئة النظافة والتجميل، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش.