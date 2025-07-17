شكرا لقرائتكم خبر عن بعد منتصف الليل.. شاهد قمر التربيع الأخير يزين السماء والان مع تفاصيل الخبر

يشرق القمر فى طور التربيع الأخير بعد منتصف الليل اليوم الخميس 17 يوليو 2025 ويبقى مرتفعاً فى السماء حتى بعد شروق الشمس فى مشهد بديع فى سماء الوطن العربي.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه خلال هذا الطور يظهر النصف الشرقى من قرص القمر مضاء بينما يغرق نصفه الآخر فى الظل وهو ما يميز طور التربيع الأخير الذى يمثل المرحلة الأخيرة قبل تحوله إلى هلال نهاية الشهر ثم المحاق.

بعد ذلك بساعات سيصل القمر لحظة التربيع الأخير عند الساعة 03:37 صباح الجمعة بتوقيت مكة المكرمة وسيرصد عالياً فى السماء مع بداية شروق الشمس قبل أن يغرب بعد الظهر حسب التوقيت المحلي.

تعد فترة التربيع الأخير من أفضل الأوقات لرصد تفاصيل سطح القمر باستخدام المنظار أو تلسكوب صغير حيث تظهر الجبال والفوهات القمرية بوضوح خاصة على امتداد الخط الفاصل بين الجانبين المضيء والمظلم – المعروف باسم "الحد الفاصل" نتيجة تداخل الضوء والظلال ما يمنح المشهد مظهراً ثلاثى الأبعاد.

خلال الأيام المقبلة ستتقلص المسافة الزاوية الظاهرية بين القمر والشمس تدريجياً حتى يتحول إلى هلال نهاية الشهر، يرصد قبيل شروق الشمس استعداداً لوصوله إلى مرحلة الاقتران التى تحدد بداية شهر صفر.

يظل هذا المشهد الشهرى بمثابة تذكير بجمال النظام الكونى ودقة حركة الأجرام السماوية وفرصة للمصورين لتوثيق هذا الطور القمرى المميز وتعزيز شغفهم بعلوم الفضاء.