شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 55130 طن بضائع عامة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن.. بينما غادر 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28560 طنا، تشمل 8011 طن جبس معبأ و 4630 طن يوريا و 6957 طن مولاس و 2050 طن كلينكر و 1200 طن أسمنت و 5712 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55130 طنا، تشمل 35277 طن ذرة و 14419 طن حديد و 970 طن خردة و 3470 طن قمح و 3021 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 994 طنا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 2901 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 238 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1085 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 106817 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 29591 طنًا.

كما غادر 1 قطار بحمولة إجمالية 1220 طن قمح متجه إلى صوامع القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5603 حركة.