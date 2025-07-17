شكرا لقرائتكم خبر عن شهيدتان وإصابات فى قصف إسرائيلى على كنيسة العائلة المقدسة بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أطباء في مستشفى الأهلي بمدينة غزة، الخميس، إن امرأتين استشهدا وأصيب عدد آخر في غارة جوية استهدفت الكنيسة الكاثوليكية في قطاع غزة.

وألحقت الغارة أضرارا بـ كنيسة العائلة المقدسة، وهي الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة داخل القطاع الفلسطيني.

ميلوني: قصف إسرائيل لكنيسة كاثوليكية في غزة "غير مقبول"

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن ستة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة، بينما أصيب كاهن الكنيسة الأب جبرائيل رومانيلي، الذي كان يُطلع البابا الراحل فرنسيس بانتظام على مستجدات الحرب، بجروح طفيفة في ساقه.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إن "ضربات إسرائيلية أصابت كنيسة كاثوليكية في غزة".

وأضافت أن "الغارات الإسرائيلية على غزة والتي ضربت كنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية غير مقبولة".

وأوضحت "الهجمات التي تشنها إسرائيل على المدنيين منذ أشهر غير مقبولة. ولا يمكن لأي عمل عسكري أن يبرر هذا السلوك".