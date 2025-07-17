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وزارة الصحة توضح الفئات الأكثر عرضة لمشاكل الفم والأسنان

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الخميس، 17 يوليو 2025 12:07 م

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الفئات الأكثر عرضة لمشاكل الفم والأسنان.

- مرضى القلب والأوعية الدموية.

- مرضى السكر.

- مرضى تلف صمامات القلب.

- المصابون بفيروس نقص المناعة والأمراض المناعية الأخرى.

ونصحت وزارة الصحة والسكان بالاهتمام بالصحة العامة وصحة الفم مع متابعة وزيارة الطبيب.


انفوجراف


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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