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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح الفئات الأكثر عرضة لمشاكل الفم والأسنان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالخميس، 17 يوليو 2025 12:07 م
كشفت وزارة الصحة والسكان عن الفئات الأكثر عرضة لمشاكل الفم والأسنان.
- مرضى القلب والأوعية الدموية.
- مرضى السكر.
- مرضى تلف صمامات القلب.
- المصابون بفيروس نقص المناعة والأمراض المناعية الأخرى.
ونصحت وزارة الصحة والسكان بالاهتمام بالصحة العامة وصحة الفم مع متابعة وزيارة الطبيب.
انفوجراف
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