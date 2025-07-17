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الوطنية للصحافة: صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش الأحد المقبل

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الوطنية للصحافة: صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش الأحد المقبل

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الخميس، 17 يوليو 2025 01:16 م

أعلن عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية حتي يوم ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ وذلك يوم الأحد الموافق ٢٠ يوليو ٢٠٢٥، وسيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

وتأتى هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة على مصلحة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية والزملاء المحالين للمعاش.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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