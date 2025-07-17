شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للصحافة: صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

أعلن عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية حتي يوم ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ وذلك يوم الأحد الموافق ٢٠ يوليو ٢٠٢٥، وسيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

وتأتى هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة على مصلحة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية والزملاء المحالين للمعاش.