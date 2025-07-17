شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تنفي سحب عربات قطارات VIP من خط أسوان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت هيئة السكة الحديد ، بيانا إعلاميا بشأن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن سحب عربات قطارات VIP من خط اسوان القاهرة، حيث تؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيانها على الحقائق التالية:

- في ظل خطة وزارة النقل لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية التي من ضمنها تطوير الوحدات المتحركة قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاقد مع شركة جانز مافاج المجرية لتوريد عدد 1350 عربة ركاب مختلفة الطرازات، حيث تم وصول 1053 عربة حتى الآن (500 ثالثة تهوية -500 ثالثة مكيفة – 53 ثانية مكيفة)، وحرصًا من هيئة السكة الحديد على تقديم خدمات أفضل على جميع خطوط الشبكة وخاصة الجنوب فإنه يتم تشغيل جميع الخدمات في اتجاه الجنوب بعدد (94) قطار بأسعار مختلفة ومتدرجة تلبى احتياجات كافة الفئات كالتالي: -

عدد 2 قطار تالجو

عدد 14 قطار VIP

عدد 8 قطار إسباني مطور

عدد 6 قطار فرنساوي مطور

عدد 6 قطار نوم

عدد 4 قطار ثانية فاخرة

عدد 28 قطار ثالثة مكيفة

عدد 26 قطار ثالثة تهوية

- تم بدء تشغيل خدمة العربات ذات الدرجة الثانية الفاخرة الجديدة على قطار1088 من الإسكندرية إلى أسوان اعتبارا من يوم 5/9/2024 ، ونظرًا للأقبال الشديد على هذه العربات لما بها من وسائل راحة وأجهزة تكييف حديثة ومخارج كهرباء وأجهزة usp ، ونظرًا لأن هذا العربات جديدة، تم استبدال 2 قطار بعربات درجة ثانية فاخرة والمشغولية على هذه القطارات وصلت 100%، ولكن خدمة قطارات الـ VIP مازالت تعمل بعدد 14 قطارا للجنوب، ولا صحة لما تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، بأنه يوجد تهميش وإقصاء لأهل الصعيد فإن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعمل دائما في خدمة أبناء الشعب المصري وخاصة الصعيد، فقد قامت الهيئة بتطوير منظومة الإشارات في القطاع من بنى سويف إلى نجع حمادي وجارى العمل حاليا في تطوير منظومة الإشارات لباقي الخط في القطاع من القاهرة إلى بنى سويف وقطاع نجع حمادي السد العالي ، وذلك لرفع معدلات السلامة والأمان ، هذا بالإضافة إلى تطوير عدد كبير من المحطات بالوجه القبلي لتوفير افضل خدمة لجمهور الركاب.

وتناشد هيئة السكك الحديدية المواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، والحصول على المعلومات والأخبار الصحيحة من مصادرها الرسمية بوزارة النقل وهيئة السكك الحديدية.