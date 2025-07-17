شكرا لقرائتكم خبر عن معهد بحوث الإلكترونيات ينظم ورشة عمل حول الشركات التكنولوجية العميقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة العمل على دعم الابتكار التكنولوجي، وتوطين صناعة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات؛ وذلك في إطار تنفيذ مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي المتوافقة مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، نظم معهد بحوث الإلكترونيات ورشة عمل متخصصة بعنوان: "رحلة الشركات التكنولوجية العميقة: من المعمل إلى السوق" (DeepTech Ventures Journey: From Lab to Market)



وجاءت الورشة بالتعاون مع شركة Aria Ventures، في إطار سعي المعهد لتعزيز منظومة الابتكار وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات المجتمع والصناعة، من خلال دعم تأسيس شركات ناشئة قائمة على تكنولوجيا عميقة (DeepTech)، والتي تمثل مستقبل الاقتصاد الرقمي والصناعي في العالم.

وشهدت الفعالية توقيع مذكرة تفاهم إستراتيجية بين معهد بحوث الإلكترونيات وشركة Aria Ventures، تهدف إلى دعم بيئة ريادة الأعمال التقنية، وتمكين الباحثين والمبتكرين من تحويل أفكارهم إلى نماذج أعمال قابلة للنمو والتوسع، من خلال برامج متخصصة في الاحتضان والتسريع وبناء القدرات.

وقام بالتوقيع كل من د.شيرين محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، ود.عمرو العوامري المدير التنفيذي لشركة Aria Ventures ومقدم ورشة العمل.

وأكدت د.شيرين محرم خلال توقيع المذكرة أن هذا التعاون يأتي ضمن رؤية المعهد كمؤسسة وطنية بحثية تسعى لتفعيل دورها في دعم الابتكار المحلي، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتمكين العقول المصرية من المساهمة الفاعلة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، مشيرة إلى أن تكنولوجيا الإلكترونيات العميقة تمثل ركيزة أساسية في خطط التقدم الصناعي، والتحول الرقمي للدولة، مؤكدة أن هذا التعاون يأتي في إطار التزام المعهد بمواكبة التطورات العالمية، والانتقال من مراكز الأبحاث إلى ميادين التأثير الاقتصادي والاجتماعي المباشر، من خلال شراكات نوعية تترجم البحث العلمي إلى قيمة مضافة حقيقية.

كما استعرض د.عمرو العوامري خلال الورشة المراحل المختلفة لبناء شركات التكنولوجيا العميقة، وأبرز التحديات، والفرص المتاحة، مؤكدًا أهمية التعاون مع المؤسسات البحثية الرائدة، مثل: معهد بحوث الإلكترونيات لإطلاق جيل جديد من الشركات القادرة على المنافسة عالميًّا.



جدير بالذكر أنه انطلاقًا من الدور المهم الذي يضطلع به معهد بحوث الإلكترونيات في دعم وتطوير البحث العلمي التطبيقي، وتبني التقنيات العميقة (DeepTech) كمحرك رئيسي للتحول الصناعي والاقتصادي، وفي إطار جهوده المستمرة لتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية في مصر، أعلن المعهد عن انضمامه كشريك مجتمعي لمسابقة DeepTecher، والتي تنظم بدعم من شركة Aria Ventures، وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام المعهد برعاية الباحثين ورواد الأعمال من أصحاب الأفكار النوعية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وتوفير البيئة البحثية والدعم الفني اللازم لتحويل ابتكاراتهم إلى منتجات تنافسية على المستويين المحلي والعالمي.

كما تجسد هذه الشراكة مع DeepTecher، التي تحظى بدعم القطاع الخاص ممثلا في Aria Ventures، نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الاستثماري في خلق منظومة مستدامة لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة المعرفية.

وتهدف مسابقة DeepTecher إلى اكتشاف وتمكين وتسويق التقنيات العميقة المبتكرة التي يطورها الباحثون والمخترعون المصريون، وتوفر المسابقة حزمة من الدعم تشمل جوائز مالية، وفرص تمويل، والانضمام إلى استوديو الشركات الناشئة التابع لـ Aria Ventures، فضلا عن التوجيه والإرشاد من نخبة من خبراء الصناعة.