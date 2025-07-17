شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بالموافقة على منحة لتمويل برنامج المرفق الأخضر من الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 95 لسنة 2025 بالموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص ببرنامج المرفق الأخضر بين الاتحاد الأوروبى وجمهورية مصر العربية من خلال منحة بقيمة 7 ملايين يورو.

وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المعقودة في 15 أبريل سنة 2025، ونشر القرار في الجريدة الرسمية.