شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق منظومة ربط 16 شهر عقارى بالمجتمعات العمرانية لتسهيل تسجيل الملكية والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم منظومة الربط المتكامل بين وزارة العدل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الممثلة فى أجهزة المدن العمرانية الجديدة من مدينة العلمين، وذلك من خلال ربط 16 مأمورية شهر تجمع عمراني جديد ببعضها، لتبسيط إجراءات تسجيل الملكية في مصر، وكذا خدمة تملك الأجانب وتصدير العقار.

يأتي إطلاق المنظومة اليوم بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والوزراء المعنيين.

وقامت وزارة العدل بالربط بين مامورية الشهر العقارى وأجهزة المدن العمرانية الجديدة عبر المحول الرقمى الحكومة.

ومن أجل الربط والتكامل وبدأ المنظومة الجديدة من مدينة العلمين تم ادخال كافة البيانات المتمثلة في العقود النصية والرقمية والمساحية وبيانات التراخيص والخاصة بالأراضي والمنشآت والوحدات عن طريق تطبيق خدمات المواطنين بجهاز المدينة تمهيدا لشهرها وفقا لأحكام القانون الأمر الذي يعود بالأثر الايجابى على الاقتصاد القومى وتحقيقا للاستراتيجية الوطنية لرؤية مصر 2030.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء افتتاح في 10 يوليو الجارى مكتب تملك الأجانب الجديد بالعاصمة الإدارية كخطوة نوعية ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تبسيط إجراءات تملك العقارات لغير المصريين وتعزيز فرص تصدير العقار المصري عالميا، وذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز مناخ الاستثمار العقاري وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.