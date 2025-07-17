شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2025.. تعلن بالدرجات على الخليج 365 بعد اعتمادها والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر طلاب الثانوية العامة إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة 2025، وحتى الآن لم تحدد الوزارة موعد ظهور النتيجة بسبب استمرار التصحيح الإلكترونى ورصد الدرجات وتجميع النتيجة وتحديد أوائل نتيجة الثانوية العامة 2025، كما تحرص وزارة التربية والتعليم على أن تكون النتيجة بدون أخطاء أو مشكلات فى الدرجات، إضافة إلى مراجعة مجاميع الطلاب خاصة فى اللجان التى تم ضبط حالات غش فيها.

وينشر الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة 2025 بالدرجات عقب اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف حيث من المقرر أن تعلن رسميا بعد 20 يوليو الجارى عقب انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميع النتيجة.



