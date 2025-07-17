شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة على موقع الخليج 365 بالدرجات قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

يترقب طلاب الثانوية العامة 2025 وأولياء أمورهم ظهور النتيجة، خاصة بعد انتهاء الامتحانات يوم الخميس 10 يوليو الجاري، وذلك وسط حالة من القلق والترقب التي تسيطر على كثير من البيوت المصرية.

وفي هذا السياق، حصل ”الخليج 365” على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 بشكل حصري، حيث سيتم نشر النتيجة كاملة فور اعتمادها رسميًا من وزير التربية والتعليم. ويتيح الموقع للطلاب الاستعلام عن النتيجة باستخدام رقم الجلوس فقط، حيث ستظهر درجات كل مادة والمجموع الكلي للطالب بشكل واضح ومجاني، لكل طالب سواء من النظام القديم أو الجديد.

وينتظر الطلاب موعد الإعلان الرسمي للنتيجة خلال الأيام المقبلة، في ظل ارتفاع معدلات البحث والاهتمام من قبل الأسر، مع اقتراب لحظة الحسم التي تحدد مسار المستقبل الجامعي للطلاب.

يذكر أن حتى الآن لم تحدد الوزارة موعد ظهور النتيجة بسبب استمرار التصحيح الإلكترونى ورصد الدرجات وتجميع النتيجة وتحديد أوائل نتيجة الثانوية العامة 2025، كما تحرص وزارة التربية والتعليم على أن تكون النتيجة بدون أخطاء أو مشكلات فى الدرجات، إضافة إلى مراجعة مجاميع الطلاب خاصة فى اللجان التى تم ضبط حالات غش فيها.