شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد امتحانات الدور الثانى فى الجيزة للعام الدراسى 2024 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور في محافظة الجيزة عن مواعيد امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والشهادة الإعدادية، وذلك بعد اعتمادها من قبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وتسهيلًا على المواطنين، يوضح ”الخليج 365” في السطور التالية مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024-2025 في محافظة الجيزة:

أولًا: المرحلة الابتدائية

- الصفوف الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي (نظام فصل واحد): خلال الفترة من 26 يوليو حتى 30 يوليو.

- الصف الثالث الابتدائي (عام، مكفوفين، صم وضعاف السمع): خلال الفترة من 26 حتى 28 يوليو 2025.

- الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي( عام ، مكفوفين، ضعاف السمع ) : خلال الفترة من 26 يوليو حتى 30 يوليو 2025.

ثانيًا: المرحلة الإعدادية

- الصفان الأول والثاني الإعدادي (عام، صم، مكفوفين، مهني): خلال الفترة من 26 يوليو حتى 31 يوليو 2025.

- شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية - عام، صم وضعاف السمع، مهني): خلال الفترة من 6 أغسطس حتى 12 أغسطس 2025.

ثالثًا: المرحلة الثانوية

- الصفان الأول والثاني الثانوي العام: خلال الفترة من 26 يوليو حتى 31 يوليو 2025.

- الصفان الأول والثاني الثانوي الفني (بأنواعه): خلال الفترة من 23 يوليو حتى 31 يوليو 2025.