شكرا لقرائتكم خبر عن رابط التقديم الإلكترونى للصف الأول الثانوى للعام الدراسى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أولياء أمور الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة عن رابط التقديم للصف الأول الثانوي للعام الدراسي المقبل، وذلك بالتزامن مع انطلاق إعلان الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوي العام والتعليم الفني.

أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن التقديم للصف الأول الثانوي 2025 من خلال الرابط الإلكتروني للتنسيق https://tansiksec.emis.gov.eg باستخدام البريد الإلكتروني الموحد وكلمة المرور.

وحددت الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة، خطوات تفعيل الإيميل الموحد والتقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي، على النحو التالي:

أولًا: تفعيل الإيميل الموحد (المدرسي)

لابد أن يكون لكل طالب بريد إلكتروني موحد حتى يتمكن من تسجيل رغباته على موقع تنسيق الصف الأول الثانوي.

خطوات الحصول على الإيميل:

- الدخول على الرابط الآتي: https://office365.emis.gov.eg/

- إدخال الرقم القومي + كود الطالب (موجود في استمارة النجاح أو المدرسة).

- اضغط "أنا لست روبوت" ثم "استعلام".

- ستظهر لك بيانات البريد الموحد وكلمة السر.

- ادخل على موقع: https://www.office.com

وسجل دخولك بالبريد الذي حصلت عليه.

- سيطلب منك تغيير كلمة السر لأول مرة، وبعد ذلك سيعمل الإيميل معك بشكل طبيعي.

ونبهت الإدارات التعليمية، الطلاب، بالاحتفاظ جيدًا بالإيميل الذي تم التسجيل من خلاله، خاصة وأنه مهم للتقديم والمنصات التعليمية، وسيظل مع الطالب لمدة الثلاث سنوات.

ثانيًا: خطوات التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي (عام – فني)

بعد تفعيل الإيميل في الخطوات السابقة، تبدأ خطوات تسجيل الرغبات:

خطوات التقديم:

- الدخول على موقع التنسيق الرسمي:

https://tansiksec.emis.gov.eg/

- كتابة الرقم القومي + كود الطالب.

- استعراض المدارس المتاحة حسب مجموعك ومحافظتك.

- اختيار نوع التعليم والمدرسة المناسبة (عام – صناعي – تجاري – زراعي…)

- حفظ وطباعة استمارة الرغبات بعد التسجيل.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل 2025/2026، موضحًا بها موعد بدء الفصلين الدراسيين ومواعيد امتحانات الترم الأول والاختبارات الشهرية وموعد لقاءات أولياء الأمور والتقييمات الخاصة بطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي.

وحددت وزارة التعليم، بداية العام الدراسي الجديد حيث ينطلق يوم 20 سبتمبر، وأن الفصل الدراسي الأول 18 أسبوعًا في 5 أيام دراسة أسبوعيًا يكون 90 يوما مطروح منها يومان إجازة عطلات رسمية بما يعادل 88 يوم دراسة فعلية، وتعقد جميع الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر.

وأوضحت وزارة التعليم، أن إجازة نصف العام تبدأ من يوم السبت 24 يناير، وتنتهي يوم الخميس الموافق 5 فبراير، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقطاع المعاهد الأزهرية، يتم توحيد الإجازة معهما.