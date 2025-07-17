شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 87 ألف تعدى على مجرى النهر منذ عام 2015 والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لإستعرض عدد من النماذج والمقترحات والرؤي الفنية المقدمة من معهد بحوث النيل التابع للمركز القومى لبحوث المياه والزراع العلمي لقطاع تطوير وحماية نهر النيل، بشأن الأساليب المتبعة لتطوير واجهات المدن النيلية وتطوير الكورنيش فى إطار القوانين والضوابط المنظمة للأعمال التى يتم تنفيذها على جانبي النهر، كما استعرض المعهد عدد من النماذج المنفذة بالفعل بعدد من الأنهار بالعديد من دول العالم .

‎كما قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه بعرض بيان بأعمال التطوير المنفذة للكورنيش والجارى تنفيذها بمواقع مختلفة على إمتداد مجري نهر النيل بالمدن ذات الواجهات النيلية .

‎وأكد سويلم، أهمية الإلتزام بالضوابط المنظمة عند إعداد الدراسات الخاصة بأعمال التطوير علي جانبي نهر النيل، وعدم تداخل تلك الأعمال مع القطاع المائي لمجري النهر، مؤكدا علي أهمية الالتزام بالاشتراطات والمواصفات التي نص عليها القانون رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية عند التصريح بإقامة أي أعمال داخل المنطقتين المحظورة والمقيدة علي جانبي النهر .

‎وأكد حرص الوزارة على الحفاظ على مجرى نهر النيل وجسوره من أى تعديات بما يضمن الحفاظ على إمرار التصرفات المائية المطلوبة خلال نهر النيل، وحماية جسور النهر والحفاظ عليها، و وأد أى محاولات للتعدي فى مهدها وقبل تفاقمها .

‎جدير بالذكر أنه تم إزالة تعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه بلغت حوالى 87 ألف حالة تعدى على مجرى النهر منذ عام ٢٠١٥ وحتى تاريخه فى إطار "حملة إنقاذ نهر النيل"، وتم الإنتهاء من أعمال الموجة رقم (25) لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والتى تم خلالها إزالة (265) حالة تعدي على مساحة 55 ألف متر مربع، كما تم بدء إزالة التعديات ضمن فعاليات الموجة (26) ، حيث تم إزالة (164) حاله تعدى على مساحه 40 ألف متر مربع حتى تاريخه .

