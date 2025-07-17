شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق مدارس التعليم والتدريب المزدوج للمهن بالجيزة.. 215 درجة لفنى تبريد وتكييف والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة عن الحدود الدنيا للقبول بمدارس التعليم والتدريب المزدوج للمهن للعام الدراسي المقبل، وذلك بالتزامن مع انطلاق التقديم للصف الأول الثانوي للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية).

اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة الرسمى بحد أدنى 225 درجة، مشيراً إلى أن النسبة تم تحديدها بعد مراجعة المعدلات المناسبة للكثافات الطلابية داخل الفصول بالمدارس بنطاق المحافظة.

كما اعتمد المحافظ درجات القبول بمدارس الثانوى العام خاص عربى والمنازل بحد أدنى 140 درجة، والثانوى العام بفصول الخدمات بحد أدنى 190 درجة، على أن تتكفل مدارس الثانوى العام الرسمية لغات والمدارس الخاصة لغات والمدارس الدولية بجميع الطلاب المسجلين بها، موضحًا الحدود الدنيا للقبول بمدارس التعليم والتدريب المزدوج للمهن على النحو التالي:

- فنى إلكترونيات بنين فقط 225 درجة.

- فنى ميكا ترونيك للسيارات بنين فقط 223 درجة.

- فنى صيانة وتحكم صناعى بنين فقط 220 درجة.

- فنى بناء لوحات كهربائية بنين فقط 220 درجة.

- فنى تبريد وتكييف بنين فقط 215 درجة.

- مساعد فنى إدارى بنين وبنات 225 درجة.

- فنى التجارة الحديثة بنين وبنات 208 درجات.

- فنى صيانة وإصلاح المعدات الثقيلة والديزل بنين فقط 220 درجة.

- فنى صناعات غذائية مشترك 200 درجة.

- فنى تشغيل معادن بنين فقط 205 درجات.

- فنى طاهى بنين وبنات 205 درجات.

- فنى مشرف غرف بنين وبنات 200 درجة.

- فنى مضيف بنين وبنات 200 درجة.

- فنى صيانة ميكانيكية بنين فقط 210 درجات.

- فنى طباعة ورق بنين فقط 190 درجة.

- فنى كهرباء وتجميع ضفائر السيارات بنات فقط 200 درجة.

- فنى تشغيل ماكينات بلاستيك بنين فقط 195 درجة.

- فنى إصلاح هياكل سيارات بنين فقط 205 درجات.

- فنى نجارة أثاث بنين فقط 180 درجة.

- فنى دهان سيارات بنين فقط 200 درجة.

- فنى طباعة منسوجات بنين فقط 180 درجة.

- فنى شبكات الحاسب بنين وبنات 225 درجة.

- فنى لحام وتشكيل معادن بنين فقط 205 درجات.

- وجبات سريعة بنين وبنات 200 درجة.

- فنى ملابس جاهزة بنين وبنات 180 درجة.

ويبدأ العام الدراسى الجديد 2026 في 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026، بواقع 36 أسبوعًا دراسيًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، حيث سيبدأ الفصل الدراسي الأول في 20 سبتمبر 2025 وحتى 22 يناير 2026، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026.

وينطلق الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 ويستمر حتى الخميس الموافق 11 يونيو 2026، على أن يكون موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026، وللشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 17 يناير 2026، وامتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 4 يونيو 2026.