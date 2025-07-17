كيف يمكن للتعاون الدولى تحسين تقنيات صناعة الألبان وزيادة صادراتها؟

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يزخر الوطن العربي بأعداد ضخمة من الأبقار والأغنام والماعز والجمال، إلا أنه وعلى الرغم من ضخامة أعداد الثروة الحيوانية في الوطن العربي فان الإحصاءات تشير إلى أن الألبان ومنتجاتها تحتل مراتب متقدمة في قائمة السلع الزراعية الغذائية التي يستوردها الوطن العربي، ويعود ذلك إلى أن قطاع الألبان في الوطن العربي يعاني من العديد من المشاكل الإنتاجية والتسويقية والتصنيعية وخاصة لدى صغار المنتجين، والتي من أهمها انخفاض معدلات الإنتاج وتخلف قطاع التصنيع والنظم التسويقية وارتفاع نسب الفقد والتالف، ما يعود سلبا على كميات وجودة الإنتاج العربي من الألبان ومنتجاتها والميزان التجاري الزراعي العربي.

وقالت الدكتورة ميراندا توفيق الباحث بمعهد تكنولوجيا الاغذية إن الألبان ومنتجاتها من المصادر الأساسية للغذاء في الوطن العربي لاحتوائها على المكونات الأساسية التي يحتاجها الجسم في بنائه من بروتين ودهون وسكريات ومعادن وفيتامينات.

كما يعتبر اللبن من أرخص أنواع البروتين الحيواني ومصدراً هاماً للصناعات التحويلية ذات الصلة ولإعاشة قطاع كبير من صغار المنتجين في الريف والحضر، وتتفاوت أهميته في قيمة الإنتاج الزراعي والحيواني من بلد لآخر، وتعتمد شريحة كبيرة من المنتجين التقليديين على هذا القطاع في دخلهم ومعيشتهم.

وأكدت توفيق على أهمية بناء المعرفة وتدريب العمالة وتوطين صناعة الألبان في مصر في عالم سريع التغير والتطور، تصبح المعرفة والتدريب عنصرين حاسمين في تحقيق النجاح الاقتصادي والتنمية المستدامة، وصناعة الألبان، باعتبارها واحدة من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الزراعي والغذائي، وتساهم في إعاشة العديد من صغار المنتجين في الريف والحضر، ومع ذلك، تواجه هذه الصناعة العديد من التحديات والمشكلات التي تحد من نموها وتطورها.

وأضافت أن بناء المعرفة يشمل جمع المعلومات والبحث والابتكار وتبادل الخبرات والتجارب لتحسين فهمنا وتطبيقاتنا في مجال معين في صناعة الألبان، وبالتالي معرفة أحدث التقنيات والأساليب في الإنتاج، والمعالجة، والتوزيع، تعتبر المعرفة أساسًا لتطوير أي صناعة، وخاصة صناعة الألبان التي تواجه تحديات متعددة على سبيل المثال، تم الإعلان عن إنشاء مركز بحوث وتطوير الألبان في محافظة دمياط، والذي يهدف إلى إيجاد حلول علمية لمشكلات الصناعة من خلال دراسات حديثة.

وأشارت إلى ضرورة إنشاء مراكز بحوث متخصصة في صناعة الألبان لإجراء الدراسات والبحوث العلمية الحديثة، دعوة علماء مصر للمشاركة في المنح البحثية والمشروعات القومية ذات الصلة بصناعة الألبان، وإقامة الندوات والمحاضرات العلمية لتوعية المستهلكين وتقديم الدعم الفني لمصنعي الألبان.

كما أكدت على أن تدريب العمالة يعد أمرًا ضروريًا لضمان جودة الإنتاج حيث تشير التقارير إلى أن هناك ضعفًا في الكوادرالفنية وتدريب المراقبين، ما يؤثر سلبًا على تطبيق المواصفات القياسية، ضبط الجودة، يجب أن تشمل برامج التدريب جوانب متعددة مثل تقنيات الإنتاج الحديثة وأساليب الرقابة على الجودة، لضمان أن يكون العمال على دراية بأحدث التطورات.

استراتيجيات تدريب العمالة: تنظيم برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة العاملين في صناعة الألبان، التركيز على تدريب العمالة في مجالات التصنيع والرقابة الصحية والجودة، والاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير برامج التدريب وتحديث المهارات

وأضافت أن أهمية العاملين في إدارة الأعمال الإنتاجية يعتبر امرا حيويا للشركات والمؤسسات التي تسعي الي زيادة كفاءتها وتحسين ادائها ورفع مستوي الانتاجية ويمكن تلخيص اهمية تدريب العاملين في ادارة الاعمال الانتاجية في زيادة كفاءة العاملين، تقليل التكاليف، زيادة الجودة، زيادة الانتاجية والكفاءة، مواكبة التغييرات التكنولوجية، يساهم في تطوير تقنيات واساليب جديدة، مما يمكن ان يمنح الشركة ميزة تنافسية.

ويتم التدريب على إدارة قطيع الألبان، حيث تم تصميم هذا البرنامج لمساعدة مزارعي الألبان والعاملين على تحسين مهاراتهم الإدارية في مجالات مثل التكاثر والتغذية وصحة القطيع، دورة تدريبية في مجال صناعة الألبان - تغطي هذه الدورة موضوعات مثل جودة الحليب، وتغذية الأبقار الحلوب، وإدارة القطيع، التدريب على إدارة صحة قطيع الألبان - يركز هذا البرنامج على تدريب العاملين في مجال الألبان في مجالات مثل الوقاية من الأمراض، وإدارة صحة القطيع، واختبار جودة الحليب، التدريب على معالجة الألبان وضمان الجودة - تغطي هذه الدورة موضوعات مثل معالجة الحليب ومراقبة الجودة وسلامة الأغذية.

ولفتت الى أن أفضل الممارسات الدولية في بناء المعرفة لتطوير صناعة الألبان هو انشاء مراكز بحوث متخصصة ، تطوير برامج تدريب للعاملين، تعزيز التعاون الدولي والشراكات، تطوير المناهج الدراسية، و تشجيع الابحاث والدراسات . تطبيق هذه الممارسات الناجحة في بناء المعرفة بالتوازي مع تدريب العمالة وتوطين الصناعة سيساهم بشكل كبير في تطوير صناعة الألبان في مصر وتعزيز قدرتها التنافسية محليًا وعالميًا.

كيف يمكن للتعاون الدولي تحسين تقنيات صناعة الألبان وزيادة صادرات الالبان؟

وأوضحت أن تبادل المعرفة والخبرات، تمويل المشاريع البحثية، تطوير المعايير والمواصفات، الابتكار التكنولوجي، التدريب والتطوير المهني، الصناعات المنزلية والمتناهية الصغر، و تعزيز العلاقات التجارية، وهذه الجهود المشتركة ستساعد على رفع مستوى الصناعة وزيادة قدرتها التنافسية في السوق العالمية والمحلية.

ويمكن تنمية دور المرأة الريفية في تصنيع الألبان من خلال التدريب والتعليم، وتوفير التمويل والدعم المالي، تعزيز الوعي والتثقيف، ودعم الشبكات والتعاونيات، و تحسين الظروف المعيشية .من خلال هذه الاستراتيجيات، يمكن تعزيز دور المرأة الريفية في تصنيع الألبان، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات الريفية

وحددت مقترحات لتطوير لصغار المنتجين

مقترحات تطويرالتصنيع : حصر جميع المصانع والمعامل الصغيرة وأخذ عينات دورية من منتجاتها اللبنية وتحليلها.، توفير أجهزة البسترة والأدوات المستخدمة في عمليات التصنيع لصغار المنتجين.، وتطوير مواد التعبئة والتغليف لدى صغار المنتجين وزيادة الوعي الثقافي من حيث المحافظة على المنتج وجذب المستهلك.

- مقترحات تطوير التسويق: توفير وحدات تجميعية للألبان على مستوى القرى.، توفير المعلومات التسويقية وخدمات الإرشاد التسويقي.، توفير سيارات مجهزة من خلال بعض المشروعات الصغيرة للخريجين.، إنشاء إدارة مختصة في تسويق الألبان تابعة لقطاع الإنتاج الحيواني يمتد نشاطها لجميع القرى تتولى الإشراف على تسويق الألبان وتطبيق التشريعات الخاصة بالنقل والحفظ.، الاهتمام بتجار التجزئة ووضع شروط لعمليات تسويق الألبان ومنتجاتها.، وفتح أسواق خارجية للألبان ومنتجاتها واهتمام بإنتاج ألبان حسب المواصفات العالمية ومتطلبات الأسواق الاستيرادية.



مقترحات تطوير التجارة الخارجية: تطوير صناعة التعبئة والتغليف المحلية.، استخدام المواصفات القياسية العالمية في صناعة الألبان.، توفير دراسات كاملة عن الأسواق العالمية والدراسات التسويقية للوحدات المنتجة.، و إبرام الاتفاقيات التي تساعد على تنشيط الصادرات المصرية من الألبان ومنتجاتها.

