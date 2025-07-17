شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف لأطباء الجلدية والتجميل برواتب 350 ألف جنيه شهريا فى دولة خليجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة العمل، تلقى طلبات التقديم على فرص عمل متميزة للأطباء المصريين فى أحد المستوصفات الطبية بدولة خليجية، وذلك فى إطار جهودها لتوفير فرص عمل للكوادر الطبية المصرية بالخارج.

وطلب المستوصف التعاقد مع عدد 2 أطباء فى التخصصات التالية:

طبيب أمراض جلدية

طبيب جراحة تجميل

شروط التقديم:

خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات فى التخصص

السن بين 35 إلى 50 عاما

إجادة اللغتين العربية والإنجليزية

مدة التعاقد: عام واحد قابل للتجديد

فترة اختبار: 3 أشهر

المزايا الوظيفية:

راتب شهرى يعادل نحو 350 ألف جنيه مصري

ضمان صحى شامل

سكن مجاني

مواصلات على نفقة جهة العمل



ودعت الوزارة الراغبين فى التقديم إلى إرسال بياناتهم عبر تطبيق واتساب على الرقم التالي:

01128467942



وذلك اعتبارا من الإثنين الماضى، 14 يوليو 2025، ولمدة 5 أيام فقط.

وأكدت الوزارة، أن هذه الفرص تأتى ضمن جهودها لتعزيز فرص التشغيل النوعى للمهنيين المصريين بالخارج، خاصة فى القطاعات التى تحظى بإقبال كبير من دول الخليج، وفى مقدمتها القطاع الطبي.