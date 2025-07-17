شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق التكييف تهدد البيوت فى الصيف.. وهذه 9 نصائح تنقذك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خطوات بسيطة يكشفها الخليج 365 فى النقاط التالية تجنبك وأسرتك حوادث حرائق التكييفات.
1- التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية للمكيف.
2- تجنب تكرار تشغيل التكييف لساعات طويلة منعا للحريق.
3- يجب صيانة أجهزة التكيف قبل تشغيلها.
4- يجب وضع بعض المواد التى تطهر هواء التكييف مثل الفرمنجنات.
5- تنظيف التكييف بمادة البوتاسيوم والصوديوم وتقوم بقتل الميكروبات ويستنشقها الإنسان مع الهواء وتسبب العديد من الأمراض.
6- يفضل عدم خفض درجات حرارة المكيف عن 24 أو 25 درجة حتى لا يتأثر الجسم بالتغير المفاجئ فى درجات الحرارة.
7- استبدال القطع التى تحتاج إلى استبدال.
8- ضرورة وجود فنى مختص للقيام بعملية الصيانة اللازمة.
9- عدم ترك المكيف يعمل بصفة متواصلة.
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