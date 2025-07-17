شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية استخراج رخصة هدم منشأة آيلة للسقوط.. اعرف الخطوات والإجراءات والان مع تفاصيل الخبر

تقدم المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن للمواطنين العديد من خدمات المحليات بأقصى كفاءة وأقل وقت ممكن، من خلال قنوات متطورة تخفف من الأعباء الإدارية وتبسط الإجراءات وتخلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات، بما يتناسب مع كل من متلقى الخدمة ومقدمها.

وتتيح المراكز التكنولوجية بالمحافظات ضمن خدماتها، خدمة استخراج رخصة هدم منشآت آيلة للسقوط (جزئي - كلي)، وذلك باتباع الخطوات والإجراءات التالية:

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

1- تقديم الطلب من خلال مالك العقار أو وكيل أعماله (بتوكيل رسمي موثق).

2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيًا: الأوراق والمستندات المطلوبة

1- صورة بطاقة الرقم القومي للمالك مقدم طلب الترخيص.

2- قرار نهائي بالهدم والصادر من الجهة الإدارية.

3- تقرير من مهندس إنشائي خبرته لا تقل عن سبع سنوات موضحًا به الطريقة المستخدمة لتنفيذ عملية الهدم، والاحتياطات اللازمة لتأمين الشاغلين والمارة والمنشآت المجاورة.

ثالثًا: الإجراءات

1- ملء النموذج الخاص بالخدمة.

2- تقديم المستندات المطلوبة واعتماد كافة المستندات بختم المهندس واستلام إيصال بها.

3- سداد رسم الفحص.

4- بعد فحص الإدارة المختصة يتم استكمال الأوراق المطلوبة من الإدارة الهندسية وتسليمها.

5- اعتماد الرخصة موضوع الخدمة.

6- تسديد الرسوم بالخزينة المختصة.

7- استلام الرخصة لبدء العمل بها.

وتقدم المراكز التكنولوجية الكثير من الخدمات فى مجالات التنظيم والمباني والإشغالات والإسكان، منها إصدار تراخيص البناء والهدم والإزالة وتوصيل المرافق الدائمة أو المؤقتة، وإصدار أو إلغاء أو تجديد رخصة الإشغال أو طلب استراداد إشغالات، وتقديم طلبات للشكاوى وسحب ملفات وسداد مستحقات الدولة من رسوم نظافة وإيجارات ومتأخرات وميدونيات وأقساط وغيرها.