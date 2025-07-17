شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف والعلاج مجانا.. الصحة: حملة 100 يوم صحة تركز على الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة الصحة والسكان أن حملة «100 يوم صحة» تأتى ضمن رؤية متكاملة ترتكز على الشراكة المجتمعية والتعاون بين مختلف قطاعات الدولة، لتقديم خدمات صحية مجانية عالية الجودة فى جميع المحافظات، مع التركيز على الوقاية والكشف المبكر والعلاج، بما يضمن الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن حملة «100 يوم صحة» تهدف إلى تقديم خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين، بما فى ذلك المصريين، وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، فى فترة زمنية محددة تبلغ 100 يوم، لضمان وصول الرعاية الصحية إلى أكبر عدد ممكن من الفئات المستهدفة، لافتا إلى أنه فى عام 2024، تم تنفيذ الحملة تحت شعار «عام الجودة» حيث ركزت على تحسين كفاءة الخدمات الصحية، وتحقيق معدلات تغطية غير مسبوقة فى كافة المحافظات، مضيفا أن الحملة تنطلق فى العام الجارى تحت شعار «عام الشراكات والتعاونات»، مع التأكيد على أهمية العمل الجماعى بين الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص لتوسيع مظلة التعاون الصحى، وذلك من خلال بروتوكولات مشتركة بين الوزارات والهيئات والجمعيات الأهلية.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» تقدم حزمة متكاملة من الخدمات الصحية تستهدف جميع الفئات العمرية على مستوى الجمهورية، من خلال فرق طبية مدربة ومنسقين متخصصين، وتشمل هذه الخدمات، الكشف عن فيروس «سي»، والكشف المبكر وعلاج أمراض سوء التغذية والأنيميا والسمنة والتقزم، إلى جانب فحص الأمراض غير السارية، والتوعية بسرطان الثدى للسيدات فوق 18 عامًا، كما تشمل الحملة الفحص السمعى للأطفال حديثى الولادة، والكشف المبكر عن الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، مثل فيروس B ونقص المناعة البشري.